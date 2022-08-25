Украинцы смогут выиграть монеты за донаты для ВСУ.

Национальный банк Украины подарит эксклюзивные монеты с подписями главы НБУ Кирилла Шевченко и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Их можно будет выиграть за донаты для нашей армии.

Об этом сообщается в Telegram-канале Национального банка Украины

Так, ко Дню Независимости Украины НБУ запустил благотворительный сбор средств "Монета за донат для ВСУ". Участники сбора смогут получить эксклюзивные монеты.

"Мы организовываем этот сбор для поддержки Вооруженных Сил Украины - с благодарностью к нашим защитникам и защитницам, которые защищают украинскую землю, независимость и свободу нашего государства!... На участников сбора ждет эксклюзив", - говорится в сообщении.

Люди, которые сделают донаты, будут иметь шанс стать обладателями одной из 10 уникальных "военных" памятных монет "Ой у лузі червона калина". Пять монет изготовлены из серебра, а остальные пять - из нейзильбера. Эти 10 монет подпишут глава НБУ Кирилл Шевченко и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Для того чтобы стать участником розыгрыша, нужно прислать донаты через "серебряный" или "нейзильберовый" стримы. Для получения шанса получить монету из серебра нужно отправить на спецсчет 1 тысячу гривень, а для того, чтобы получить монет из нейзильбера - перевести на другой спецсчет 100 гривень.

"Количество донатов от одного человека не ограничено, главное, чтобы они были кратными стартовой сумме. Среди участников каждого из этих стримов мы рандомно определим четверку победителей, которые получат по монете из соответствующего металла. Еще по одной монете мы вручим двум участникам (по одному в каждом из стримов), которые сделают наибольший вклад одной суммой", - добавили в НБУ и сообщили, что сбор продлится до 2 сентября, а победителей будут определять 5 сентября.

Ранее УНИАН уже сообщал, что обычная украинская монета может принести немалые деньги. 1 копейка может стоить 8 тысяч гривень.

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