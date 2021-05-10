Двумя главными факторами инфляции в Украине являются рост цен на продовольствие и дефицит госбюджета.
Такое мнение высказал директор Института развития территорий Юрий Ганущак в эфире канала "Украина 24".
Он отметил, что Национальный банк "сделал то, что должен был сделать" - повысил учетную ставку, поэтому сейчас цены притормозили.
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"Надо отдавать себе отчет, что украинцы огромную часть своих расходов выделяют именно на продукты питания, цены объективно растут. Поэтому у нас инфляция растет быстрее, чем в других странах. И еще один источник инфляции, который обязательно ударит - это непомерный дефицит бюджета. Это обязательно должно проявиться на том, что, скорее всего, запустят печатный станок", - сказал эксперт.
Ранее в Госстате заявляли, что потребительская инфляция в Украине в апреле в годовом выражении - по сравнению с апрелем 2020 года - составила 8,4%, замедлившись с 8,5% в марте.
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