По словам эксперта, НБУ повысил учетную ставку, поэтому сейчас цены притормозили.

Двумя главными факторами инфляции в Украине являются рост цен на продовольствие и дефицит госбюджета.

Такое мнение высказал директор Института развития территорий Юрий Ганущак в эфире канала "Украина 24".

Он отметил, что Национальный банк "сделал то, что должен был сделать" - повысил учетную ставку, поэтому сейчас цены притормозили.

Читайте такжеНазваны самые прибыльные и убыточные банки Украины (список)

"Надо отдавать себе отчет, что украинцы огромную часть своих расходов выделяют именно на продукты питания, цены объективно растут. Поэтому у нас инфляция растет быстрее, чем в других странах. И еще один источник инфляции, который обязательно ударит - это непомерный дефицит бюджета. Это обязательно должно проявиться на том, что, скорее всего, запустят печатный станок", - сказал эксперт.

Ранее в Госстате заявляли, что потребительская инфляция в Украине в апреле в годовом выражении - по сравнению с апрелем 2020 года - составила 8,4%, замедлившись с 8,5% в марте.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован