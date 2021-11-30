В результате банкопада, который произошел в Украине вследствие финансового кризиса 2014-2017 годов, было признано неплатежеспособными 100 банков. Все они перешли под управление Фонда гарантирования вкладов, который выводит эти учреждения с рынка и продает их активы для расчетов с кредиторами. С начала 2021 года сумма продажи активов обанкротившихся банков составила почти 2 млрд грн, а в целом с начала банкопада составила около 30 млрд грн.

ТОП - 5 лотов, проданных с начала 2021 года:

Главный офис "ВТБ Банка" площадью 5 975,3 кв. м вместе с земельным участком в самом центре столицы – на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Тараса Шевченко. Эти активы были проданы одним лотом за 294,3 млн грн. Здание "Родовид банка" площадью 6077,1 кв. м в Киеве на Подоле, расположено на ул. Сагайдачного, 17. Цена продажи составила 280,6 млн грн. Пул кредитов "Дельта Банка" и банка "Финансы и Кредит", продан за 269 млн грн. Портфель кредитов банка "Финансовая инициатива", часть из которых находится в залоге НБУ, продан за 148 млн грн. Отель "Виктория" "Мисто Банка" на побережье Черного моря в Одессе, который продан за 139,3 млн грн.

Продажа активов была осуществлена в электронной системе Prozorro.Продажи, которая обеспечивает открытость и прозрачность информации о лотах.

Все активы обанкротившихся банков, которые выставляются на аукционы, можно разделить в основном на две категории: недвижимость и права требования по кредитам. Последние составляют почти 80% всех активов и продаются значительно сложнее недвижимости, поскольку зачастую эти кредиты являются беззалоговыми или с "мусорным" обеспечением, а также имеют просрочку 7-10 лет. Однако часть кредитов - работающие, вовремя обслуживаемые заемщиками и являющиеся привлекательными активами для игроков банковского рынка.

"Недвижимость обычно продается быстро, особенно если она не имеет юридических обременений. Права требования по кредитам - более сложный вид актива. Помимо оплаты за лот, он требует от инвестора расходов на инвестиционную оценку, юридические консультации, судебные процессы и тому подобное. Также учитываются риски, связанные с активом. Среди них - затягивание судебных процессов по взысканию задолженности по кредиту или залога, потеря целостности и обесценивание со временем предмета залога и другие риски. Поэтому в первую очередь, цена продажи активов на рынке зависит от их качества", - отметил партнер, руководитель практики реструктуризации KPMG в Украине Юрий Федорив.

Рынок проблемных активов в Украине создал фактически Фонд гарантирования вкладов. В результате банкопада он получил в свое управление сотню неплатежеспособных банков и их активы, которые нужно было продать по конкурентной цене. Для повышения эффективности реализации активов была разработана система электронных аукционов Prozorro.Продажи, которая начала работать с 2016 года.

"Главные преимущества этой системы – единые правила игры и равные условия для всех участников аукционов, прозрачная конкуренция. Это обеспечивает справедливость и открытость проведения торгов по принципу "все видят все", а также максимальную возможную цену продажи актива на рынке благодаря конкурентной борьбе за лот. Участие в торгах могут принимать локальные и иностранные инвесторы, физические и юридические лица. Средства от реализации активов обанкротившихся банков Фонд гарантирования вкладов направляет на удовлетворение требований их кредиторов", - рассказал директор департамента консолидированной продажи активов Фонда гарантирования вкладов Александр Кульчицкий.

Автор: Иван Бойко