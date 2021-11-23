В Украине продают советскую монету номиналом в 20 копеек, которая была отчеканена в далеком 1931 году из биллонна.
Об этом свидетельствуют данные на сайте аукциона Violity.
Продавец утверждает, что нашел редкую монету в старой квартире. По его словам, монета в очень хорошем состоянии, но со следами недолгого пребывания в обращении.
"Монета не мытая. Такая, как была извлечена из коробки с биллоном, найденной в старой квартире. Монета в очень хорошей сохранности. Сохранность монеты по фото, фотографировал как можно четче, что бы передать общую сохранность монеты", - говорится в описании товара.
Стоимость монеты на аукционе - 67 тысяч гривень ($2553). Он продлится до вечера 24 ноября.
Ранее УНИАН рассказывал, что в Украине все активнее развивается новый способ заработка - нумизматика. Коллекционеры готовы платить десятки тысяч гривень за редкие монеты, которые, на первый взгляд, ничем не отличаются от других.
Какие монеты Украины можно дорого продать - читайте в большом материале по ссылке.