Парламентарий раскритиковала разделы, касающиеся продовольственной безопасности, промышленности и экспорта.

План приоритетных действий правительства на 2020 год – это подборка неэффективных шагов, написанных только ради написания.

Об этом в эфире телеканала 112.ua сообщила народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Татьяна Плачкова.

«Вы обратили внимание, что так называемый план приоритетных действий правительства на 2020 год, утвержденный правительством на прошлой неделе, почти и не обсуждается? Интерес общества к этому «основательному» документу примерно нулевой. А, между тем, 348 страниц и 690 так называемых шагов», – написала она.

Парламентарий рассказала о некоторых приоритетах правительства.

«Шаг 480 – обеспечить учащихся третьих классов учебниками для новой украинской школы. Серьезно? Через 10 дней после начала учебного года, и это приоритет на 2020 год?» – задала риторический вопрос Татьяна Плачкова.

Напомнила нардеп и о приватизации активов.

«Шаги 162-167 – приватизация Объединенной горно-химической компании, Одесского припортового завода, завода «Электротяжмаш», угольной компании «Краснолиманская», «Президент-отеля», Одесского нефтеперерабатывающего завода. Приватизировать «вкусные» активы в кризис фактически за бесценок. И быстро приватизировать не получится – из-за карантина с весны были остановлены все процедуры по подготовке соответствующих документов. Однако это тоже приоритет на 2020 год?!» – спросила политик.

Также парламентарий раскритиковала разделы, касающиеся продовольственной безопасности, промышленности и экспорта.

«Раздел «Продовольственная безопасность». Но в нем – ни слова о Госрезерве. Да, мыши все съели. Нет Госрезерва, нет и мышей. Одним махом – две проблемы: и по хищениям в Госрезерве, и по борьбе с грызунами. А разделы по промышленности и экспорту – чисто абстрактные. Никаких качественных показателей, а в «Промышленности» речь вообще идет о концепции, намерениях и так далее. И то относительно космической отрасли», – подчеркнула нардеп.

Она также напомнила, что намерение создать Фонд развития сельских территорий у правительства появилось уже после того, как засуха в южных областях уничтожила почти весь урожай, а аграрии остались без компенсаций.

«Кстати, мои законопроекты №3852 – с конкретными нормами по восстановлению мелиорации и №3841 – о поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Одесской области включены в повестку дня текущей сессии парламента. Но отметка об их рассмотрении малоутешительна – «предоставлены для ознакомления». Так, может, пришло время перейти к конкретным вопросам, а не вдаваться в очередную неэффективную писанину о приоритетах ради приоритетов? Бумага-то терпит, но это пока», – резюмировала Татьяна Плачкова.

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Автор: УНИАН