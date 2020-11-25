По состоянию на 24 ноября Государственная налоговая служб (ГНС) уже выполнила годовые индикативные показатели по доходам общего фонда государственного бюджета.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
"При годовой росписи 458,3 миллиарда гривень по таким платежам, закрепленным за ГНС, в общий фонд госбюджета на текущую дату уже поступило 462,9 миллиарда гривень. То есть выполнение составляет 101%, или +4,5 миллиарда гривень", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на сегодня, еще при не достижении уровня выполнения годовых показателей по отдельным источникам, некоторые уже перевыполнены. Это, в частности, налог на добавленную стоимость (НДС) с учетом бюджетного возмещения (+28,4 миллиарда гривень); административные штрафы и другие санкции (+2,2 миллиарда); акцизный налог со ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (+0,7 миллиарда).
Комментарий министра финансов
По словам министра финансов Сергея Марченко, такая статистика свидетельствует об эффективной работе в сфере детенизации, поскольку объем "теневых" операций значительно сокращается, а на их место выходит легальный и честный бизнес, который добросовестно платит налоги.
В то же время возмещение НДС происходит без задержки и в установленные законодательством сроки, сообщил министр. В частности, в ноябре этого года ожидается возмещение НДС в сумме 12,5 миллиарда гривень.
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"Приближается конец года, и это дает возможность уже сейчас оценить результат деятельности налоговой. Об эффективности работы ГНС говорят факты и цифры. Годовой план по доходам госбюджета выполнен. При этом до конца года еще больше месяца. Да, я доволен работой профессиональной команды налоговой: в течение последнего полугода мы видели регулярное перевыполнение доходной части, что дало нам возможность наверстать то отставание в доходах бюджета общего фонда, которое было с мая", - цитирует пресс-служба Марченко.
Министр также добавил, что ожидает таких же положительных тенденций и эффективности работы налоговой и дальше.
Что этому предшествовало
- Министр финансов Украины Сергей Марченко ожидает перевыполнения плановых показателей доходности государственного бюджета к концу года.
- Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что невыполнение планового показателя по доходам государственного бюджета по состоянию на начало ноября составляло 1,6 миллиарда гривень.
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