В среде экспертов и волонтеров очень негативно восприняли идею Минфина внедрить так называемый "налог на посылки". Он остановит производство дронов для ВСУ и поставки различного снаряжения, затормозит инновационные разработки государственного "Укроборонпрома". "Налог на посылки" заблокирует работу таможни из-за необходимости обработки десятков миллионов посылок и не даст бюджету ожидаемых поступлений, а потребует дополнительных государственных расходов на слишком сложное и дорогостоящее администрирование - предупреждают эксперты.

Как известно, правительство предлагает отменить возможность ввоза на территорию Украины без уплаты НДС товаров в международных экспресс-отправлениях стоимостью до 150 евро: все отправления от иностранных интернет-магазинов, маркетплейсов и т.д. подпадут под налогообложение независимо от их стоимости. А безналоговые посылки между физлицами - только до 45 евро. Кроме того, на рассмотрении парламента находится еще один законопроект, который предлагает обложить посылки стоимостью до 150 евро не только НДС, но и пошлиной.

"Отмена налоговых льгот на ввоз посылок и задержки с их доставкой больно ударит по небольшим производителям украинских дронов и разработчикам инновационных решений для ВСУ", - предупреждает Цензор.

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"Для мелких производителей дронов и военных, которые собирают дроны в подразделении за волонтерские средства, это просто какое-то наказание... Сборы и так туго идут, а теперь все будет еще дольше, потому что надо будет собирать больше", - прокомментировала "налог на посылки" волонтер Карина Тумаева.

FPV-дроны украинского производства на 80%-100% из китайских комплектующих, которые приходят посылками с китайских маркетплейсов - напоминает соучредитель благотворительного фонда Dignitas Люба Шипович. Она предупреждает, что их налогообложение приведет к удорожанию комплектующих, а проверка посылок затормозит доставку критически важных компонентов на месяцы. Волонтерам и производителям придется собирать еще больше донатов для уплаты налогов и пошлин. "Налог на посылки" затормозит даже работу крупных государственных производителей вооружений: государственный концерн "Укроборонпром" во избежание бюрократии и ускорения разработок часто закупает комплектующие с почтовой доставкой для изготовления прототипов и испытаний инновационных вооружений и техники.

Эксперты и депутаты говорят о негативных последствиях "налога на посылки", и сомневаются, что бюджет получит заявленные правительством и Минфином 3,3 млрд грн. Депутат Ярослав Железняк говорит, что налогообложение почти всех посылок заблокирует работу таможни, посылки будут задерживаться на месяцы.

Кроме того, бюджет от "налога на посылки" получит не доходы, а дополнительные расходы на сбор этого налога и содержание дополнительных чиновников для обработки более 50 миллионов отправлений.

Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, говорит, что ожидания правительства "завышены, механические" и не учитывают последствий налоговых инициатив.

"Все мелкие платежи создают дополнительную административную нагрузку на бизнес и фискальные органы, требуют дополнительных подзаконных актов и инфраструктуры для уплаты и не могут стать срочным источником поступлений... ...и без того мизерные поступления, запланированные Кабмином, будут в разы меньше", - написал эксперт в блоге на УП.

Старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский видит за налогом на посылки интерес лоббистов - представителей крупного бизнеса, которые импортируют электронику, гаджеты и бытовую технику и заинтересованы ограничить доступ украинцев к дешевым товарам на иностранных маркет-плейсах:

"Так называемые официальные импортеры монопольно держат высокие цены. Это чисто лоббистская история, и она очень некрасивая", - сказал эксперт.