Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,75 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 10 копеек – до 38,25 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подешевел на 5 копеек – до 41,05 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,75 грн/долл., евро – 40,05 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,98 грн.

Курс в Украине

После начала российского вторжения Национальный банк отменил ограничения на установление курса. Стоит отметить, что до войны курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни до 36,57 грн/долл.

Директор департамента казначейства Банка "Cominbank" Герман Марченко прогнозирует, что в апреле ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно стабильной и прогнозируемой. По его словам, курс в обменных пунктах будет находиться в пределах сформированного в конце февраля коридора: 38-39 грн/долл. и 40-41 грн/евро.

Дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный заявил, что к концу марта курс доллара стабилизировался и остается на уровне 38,40 - 38,80 грн/долл., однако, что будет дальше - сказать сложно. По его словам, курс доллара в Украине в апреле может вернуться к отметке в 39 грн/долл.

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