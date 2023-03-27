Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,10 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 5 копеек – до 38,55 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни не изменился и остался на уровне 41,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,10 грн за долл., евро – 40,50 грн за евро.

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Курс во время войны

После того, как Россия начала полномасштабное воржение в Украину, Национальный банк отменил ограничения на установление курса. Ограничение было снято с 21 мая 2022 года, при том, что до войны соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Кроме того, до до полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни. Позже, в июле 2022 годаНБУ ослабил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" Герман Марченко прогнозирует, что наличный курс валют будет находиться в установившихся с марта границах: это 37,8 - 38,8 гривни за доллар и 40 – 41 гривна за евро с незначительными ситуативными колебаниями (до 30 – 50 копеек), но в указанных пределах.

Дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный прогнозирует, что курс доллара в Украине в апреле может вернуться к отметке в 39 грн/долл.

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