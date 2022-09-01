77% инвесторов согласились отсрочить выплаты на два года.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину НАК "Нафтогаз Украины" успешно провел переговоры с держателями еврооблигаций, срок погашения которых наступает в июле 2024 года.

Об этом сообщили в НАК "Нафтогаз Украины".

77% инвесторов согласились отсрочить выплаты на два года. По еще двум выпускам получен отказ.

Відео дня:

Таким образом компания может уплатить тело долга в размере 600 млн евро не в 2024-м, а в 2026 году, а проценты по нему начнет платить в 2024-м.

Сумма процентов, отсроченная в течение 2022−2024 годов, составляет 90 млн евро (45 млн евро в год, которые должны уплачиваться в июле каждого года).

"В ближайшее время "Нафтогаз" обратится в Кабинет Министров с предложением выработать совместную позицию по дальнейшим действиям по реструктуризации еврооблигаций компании", — отметили в компании.

При этом держатели еврооблигаций, срок погашения которых наступает в ноябре 2026 года ($500 млн), на повторном собрании не поддержали новое предложение об изменениях в условиях долговых обязательств национальной компании.

Ситуация с долгами:

26 июля "Нафтогаз" не осуществил необходимые выплаты по еврооблигациям, таким образом, произошел дефолт по еврооблигациям компании.

2 августа 2022 года "Нафтогаз" снова просил кредиторов об отсрочке уплаты долга.

НАК "Нафтогаз Украины" начало процедуру запроса к держателям еврооблигаций относительно внесения изменений в условия его соответствующих долговых обязательств. Держателям еврооблигаций предлагалось согласовать определенные изменения условий таких ценных бумаг, в том числе отсрочке сроков уплаты тела и процентов на период двух лет, что в целом являются сходными условиями к условиям предложения, которое сделала Украина в отношении государственных еврооблигаций.

17 августа 2022 года инвесторы, являющиеся владельцами евробондов со сроком погашения в июле 2022 года ($335 млн), также отклонили предложение "Нафтогаза" по отсрочке выплат.

Вас также могут заинтересовать новости: