Монеты будут введены в обращение с 18 января 2022 года.

Национальный банк Украины с 18 января вводит в обращение две новые памятные монеты, посвященные важному событию в мировой спортивной жизни – XXIV зимним Олимпийским играм, проведение которых намечено на февраль 2022 года в столице Китая Пекине.

Об этом регулятор сообщил на своем официальном сайте.

Две монеты номиналом 2 и 10 грн имеют одинаковое оформление на аверсе и реверсе.

Отмечается, что на аверсе монет размещены: вверху – малый Государственный Герб Украины, над которым надпись полукругом "УКРАИНА", в центре в зеркальном круге – голова дракона (использована тампопечать), который является главным героем древних легенд, мифов, сказок и одним из самых известных символов Китая, надпись "2022", стилизованная под змееподобного дракона, покрытого чешуей; слева и справа – четыре пиктограммы, символизирующие олимпийские виды спорта; внизу номинал - 2 или 10 - и графический символ гривни.

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На реверсе монет на стилизованном абрисе листа бумаги размещена композиция, символизирующая страну, где состоятся XXIV зимние Олимпийские игры, – Китай с его древней культурой, одним из элементов которой является бумага; карта Пекина, на которой изображены пиктограммы сноубордиста и фигуристки (в центре), справа от которой – веер – неотъемлемая часть традиционной китайской культуры, первые сведения о появлении которого относят к IV–II вв. до н. э.

Кроме того, на реверсе монеты размещены: снежинка (внизу) и логотип Национального олимпийского комитета Украины (слева), над которым голова дракона и огонь – один из символов Олимпийских игр.

Художник - Куц Марина.

Монета номиналом 10 гривен изготовлена из серебра, диаметр - 38,6 мм, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г. Тираж - 2,5 тыс. штук.

Монета номиналом 2 гривни изготовлена из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка), диаметр - 31 мм. Тираж - 35 тыс. штук.

Новые монеты:

С 11 ноября 2021 года Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету "Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины".

С 9 2021 года НБУ декабря ввел в обращение монету "Год Тигра".