Нацбанк будет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований относительно раскрытия информации.

С 1 сентября банки в Украине должны раскрывать клиентам полную информацию об услугах и их стоимости.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

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"Отношения банка с клиентом должны быть максимально прозрачными, а условия банковских услуг - простыми и понятными для потребителя. От этого выиграют все. Клиент сможет легко сравнить условия разных финучреждений, а банки получат лояльность потребителей и уменьшат риски невыполнения условий договоров. Совместно с банками мы обеспечим прозрачность финансовых услуг и ориентированность на клиента", - цитирует пресс-служба НБУ начальника Управления защиты прав потребителей финансовых услуг Нацбанка Ольгу Лобайчук.

"Клиент сможет легко сравнить условия разных финучреждений, а банки получат лояльность потребителей и уменьшат риски невыполнения условий договоров", - отметила Лобайчук.

Что изменится

Согласно сообщению, отныне на сайтах и в рекламе банков должна быть достаточная по объему, правдивая и актуальная информация об условиях депозитов и потребительских кредитов - их стоимость, полные затраты клиента, включая дополнительные услуги, способ оплаты, санкции в случае невыполнения клиентом условий и тому подобное.

Как сообщила пресс-служба, также на сайтах банков должны работать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит. Реклама потребительских кредитов и депозитов для граждан не должна затруднять визуальное восприятие информации об услуге.

Раскрытие информации

Также сообщается, что с сегодняшнего дня Национальный банк будет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации.

Штрафные санкции

За нарушение прав потребителей предусмотрены штрафные санкции от 300 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение (по Закону Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг").

Кредитный лимит

Национальный банк Украины с 1 сентября текущего года вводит новые правила обращения банков с кредитным лимитом на картах клиентов.

Жалобы украинцев на работу банков

Нацбанк Украины во втором квартале текущего года получил и обработал около 9400 обращений потребителей финуслуг.

Примерно такое же количество жалоб регулятор зафиксировал и в предыдущем квартале. Отмечается, что треть обращений относительно работы банков (623) имевшего признаки нарушения прав потребителей финуслуг.

Ключевые темы обращений и жалоб потребителей связаны с:

условиями кредитных каникул (270 письменных обращений и 430 звонков в контакт-центр);

правомерностью жестких действий банков при взыскании кредитной задолженности (268 письменных обращений и 382 звонков в контакт-центр);

сложностями в снятии валюты с депозита (58 письменных обращений и 77 звонков в контакт-центр);

списанием средств банками с зарплатного счета для погашения долга по кредиту;

самовольным изменением тарифов обслуживания без информирования клиентов и опубликования изменений на веб-сайте за 30 дней;

введением новых комиссий без предупреждения; непрозрачным раскрытием информации об акционных предложениях в рекламе.

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Автор: Елена Коваленко