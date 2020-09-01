С 1 сентября банки в Украине должны раскрывать клиентам полную информацию об услугах и их стоимости.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
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"Отношения банка с клиентом должны быть максимально прозрачными, а условия банковских услуг - простыми и понятными для потребителя. От этого выиграют все. Клиент сможет легко сравнить условия разных финучреждений, а банки получат лояльность потребителей и уменьшат риски невыполнения условий договоров. Совместно с банками мы обеспечим прозрачность финансовых услуг и ориентированность на клиента", - цитирует пресс-служба НБУ начальника Управления защиты прав потребителей финансовых услуг Нацбанка Ольгу Лобайчук.
"Клиент сможет легко сравнить условия разных финучреждений, а банки получат лояльность потребителей и уменьшат риски невыполнения условий договоров", - отметила Лобайчук.
Что изменится
Согласно сообщению, отныне на сайтах и в рекламе банков должна быть достаточная по объему, правдивая и актуальная информация об условиях депозитов и потребительских кредитов - их стоимость, полные затраты клиента, включая дополнительные услуги, способ оплаты, санкции в случае невыполнения клиентом условий и тому подобное.
Как сообщила пресс-служба, также на сайтах банков должны работать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит. Реклама потребительских кредитов и депозитов для граждан не должна затруднять визуальное восприятие информации об услуге.
Раскрытие информации
Также сообщается, что с сегодняшнего дня Национальный банк будет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации.
Штрафные санкции
За нарушение прав потребителей предусмотрены штрафные санкции от 300 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение (по Закону Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг").
Кредитный лимит
Национальный банк Украины с 1 сентября текущего года вводит новые правила обращения банков с кредитным лимитом на картах клиентов.
Жалобы украинцев на работу банков
- Нацбанк Украины во втором квартале текущего года получил и обработал около 9400 обращений потребителей финуслуг.
- Примерно такое же количество жалоб регулятор зафиксировал и в предыдущем квартале. Отмечается, что треть обращений относительно работы банков (623) имевшего признаки нарушения прав потребителей финуслуг.
- Ключевые темы обращений и жалоб потребителей связаны с:
- условиями кредитных каникул (270 письменных обращений и 430 звонков в контакт-центр);
- правомерностью жестких действий банков при взыскании кредитной задолженности (268 письменных обращений и 382 звонков в контакт-центр);
- сложностями в снятии валюты с депозита (58 письменных обращений и 77 звонков в контакт-центр);
- списанием средств банками с зарплатного счета для погашения долга по кредиту;
- самовольным изменением тарифов обслуживания без информирования клиентов и опубликования изменений на веб-сайте за 30 дней;
- введением новых комиссий без предупреждения; непрозрачным раскрытием информации об акционных предложениях в рекламе.
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