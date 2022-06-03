"Мегабанк" отнесен к категории неплатежеспособных в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении "Мегабанка" к категории неплатежеспособных в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

"Мегабанк" отнесен к категории неплатежеспособных в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка Украины, после отнесения его к категории проблемных и невыполнения банком требования Национального банка Украины относительно устранения нарушений нормативно-правовых актов Украины в течение определенного регулятором срока. Проблемы в деятельности банка не были вызваны введением военного положения. Они начались задолго до начала войны", - говорится в сообщении.

Все вкладчики (физические лица) неплатежеспособного "Мегабанка" получат свои средства в полном объеме, а не в пределах гарантированной суммы.

Об этом сообщила на пресс-брифинге заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Ольга Билай.

"Мегабанк" полностью подпадает под действие закона о системе гарантирования, который, собственно, предполагает после изменений, которые недавно были проголосованы парламентом, полное покрытие (100% гарантия) на вклады физических лиц", - отметила Билай.

По ее словам, общий объем компенсации физическим лицам составит 4,4 млрд грн, а получит ее почти 159 тыс. граждан.

"Мегабанк":

"Мегабанк" - украинский коммерческий банк, основанный в 1990 году, с головным офисом в Харькове. До 1995 года назывался "Добродій". Входит в первую группу банков по классификации НБУ.

Война в Украине:

24 февраля началось полномасштабное военное вторжение России на территорию независимой Украины.

Национальный банк с начала полномасштабного вторжения купил у Министерства финансов военных облигаций на 100 млрд грн для финансирования расходов государственного бюджета.

16 мая в Нацбанке объяснили, как банковская система осталась стабильной несмотря на войну.

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