Повышение минималки не скажется на уровне инфляции – глава НБУ

По словам главы НБУ уровень сбережений населения снизился, а предприятия пока сохраняют довольно пессимистические ожидания и не прогнозируют рост продаж.

Повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен не скажется на общем уровне инфляции в Украине.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

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Шевченко также отметил, что поднятие минималки до 6500 грн в следующем году, по его словам, повлияет на цены меньше, чем в 2017 году, когда минималку подняли с 1600 до 3200 грн).

"Сейчас из-за общего низкого спроса в условиях коронакризиса этот эффект на цены будет существенно меньше, чем в 2017 году. Уровень сбережений населения снизился, а предприятия пока сохраняют довольно пессимистические ожидания и не прогнозируют рост продаж", - отметил Шевченко.

"Повышение минималки поддержит внутренний спрос, а, соответственно, и экономику на этапе восстановления", - заявил глава НБУ

"В то же время повышение минималки поддержит внутренний спрос, а, соответственно, и экономику на этапе восстановления", - добавил глава НБУ.

Хронология событий

27 июня 2020 года стало известно о том, что Кабмин определил график повышения минималки в Украине.

С 1 сентября этого года минимальная зарплата будет увеличена до 5 тысяч гривень, с 1 января следующего года - до 6 тысяч гривень, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тысячи гривень.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4 723 гривни.

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Автор: Елена Коваленко