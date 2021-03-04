Согласно материалам регулятора, основным предположением, которое правление Национального банка Украины принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Национальный банк Украины повышает учетную ставку до 6,5% годовых.

Об этом сказано в материалах НБУ.

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«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 6,5% годовых. Это решение направлено на постепенное возвращение инфляции к цели в условиях восстановления как мировой, так и украинской экономики», - сказано в документе.

Согласно материалам регулятора, основным предположением, которое правление Национального банка Украины принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

«Национальный банк Украины ожидает дальнейшего прогресса Украины в переговорах с МВФ. Сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами важно для финансирования бюджетных нужд и предоставления экономике дополнительных стимулов для роста. Благодаря этому Украина также сможет поддерживать международные резервы на уровне около 30 млрд долл.», - сообщили в НБУ.

Ключевым риском для макрофинансовой стабильности, по мнению регулятора, по-прежнему остается усиление карантинных ограничений как в Украине, так и в мире для противодействия распространению пандемии COVID-19. Актуальными также являются такие риски, как волатильность на мировых рынках капитала, более резкое ухудшение условий торговли и эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах.

Отмечается, что решение о повышении учетной ставки было принято с учетом баланса рисков и существенного усиления фундаментального инфляционного давления в течение последних месяцев.

«Национальный банк Украины готов к более решительному повышению учетной ставки для ограничения фундаментального инфляционного давления, стабилизации ожиданий и приведения инфляции к цели», - сказано в документе.

Стоит отметить, что регулятор повысил учетную ставку впервые с сентября 2018 года.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины в июне 2020 года снизил учетную ставку до исторического минимума в 6% годовых.

В июле, сентябре, октябре, декабре и январе 2020 Нацбанк сохранял учетную ставку на уровне 6%.

В декабре 2020 года Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6% четвертый раз подряд.

Национальный банк Украины ожидает ускорения инфляции в первом полугодии 2021 года с возвращением в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. в первом полугодии 2022 года.

21 января 2021 года НБУ сохранил учетную ставку на историческом минимуме.

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Автор: Екатерина Жирий