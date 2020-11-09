Решение о назначении было принято правлением НБУ / фото УНИАН Владимир Гонтар

Правление Национального банка Украины назначило Сергея Демиденко на должность начальника управления финансовыми и операционными рисками.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Читайте такжеГлава НБУ Шевченко отбыл с официальным рабочим визитом в Вашингтон

"Уверен, что развитие и усиление эффективности управления финансовыми и операционными рисками будет способствовать укреплению институционального потенциала НБУ, со своей стороны буду прилагать для этого максимум усилий", - цитирует Демиденко пресс-служба НБУ.

Отмечается, что Демиденко с сентября 2020 года исполнял обязанности начальника управления финансовыми и операционными рисками Нацбанка.

Управление финансовыми и операционными рисками входит в блок "пруденциальный надзор и общие вопросы", который подчиняется главе НБУ Кириллу Шевченко.

Пресс-служба сообщает, что в сферу компетенции Демиденко будет входить: организация системы управления рисками в НБУ, разработка и совершенствование политики, методов и процедур управления рисками НБУ; обеспечение управления финансовыми и операционными рисками; организация системы внутреннего контроля НБУ и мониторинг ее эффективности; организация и координация внедрения системы непрерывности деятельности НБУ.

Кадровые перестановки в Нацбанке

  • 3 июля 2020 года Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского уволить Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.
  • Исполнять обязанности главы Национального банка Украины (НБУ) до назначения нового руководителя должна была первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
  • 16 июля 2020 года Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.
  • 22 июля Совет НБУ назначил заместителем главы Нацбанка экс-замминистра финансов Юрия Гелетия.
  • Совет НБУ 7 августа назначил заместителем главы НБУ Алексея Шабана.
  • 4 сентября Совет Нацбанка Украины назначил заместителем главы НБУ Ярослава Матузку.
  • 21 октября 2020 года Правление Национального банка лишило первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову полномочий по регулированию банковской сферы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий