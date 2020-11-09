Правление Национального банка Украины назначило Сергея Демиденко на должность начальника управления финансовыми и операционными рисками.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
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"Уверен, что развитие и усиление эффективности управления финансовыми и операционными рисками будет способствовать укреплению институционального потенциала НБУ, со своей стороны буду прилагать для этого максимум усилий", - цитирует Демиденко пресс-служба НБУ.
Отмечается, что Демиденко с сентября 2020 года исполнял обязанности начальника управления финансовыми и операционными рисками Нацбанка.
Управление финансовыми и операционными рисками входит в блок "пруденциальный надзор и общие вопросы", который подчиняется главе НБУ Кириллу Шевченко.
Пресс-служба сообщает, что в сферу компетенции Демиденко будет входить: организация системы управления рисками в НБУ, разработка и совершенствование политики, методов и процедур управления рисками НБУ; обеспечение управления финансовыми и операционными рисками; организация системы внутреннего контроля НБУ и мониторинг ее эффективности; организация и координация внедрения системы непрерывности деятельности НБУ.
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