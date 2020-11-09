Демиденко с сентября 2020 года исполнял обязанности начальника управления финансовыми и операционными рисками Нацбанка.

Правление Национального банка Украины назначило Сергея Демиденко на должность начальника управления финансовыми и операционными рисками.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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"Уверен, что развитие и усиление эффективности управления финансовыми и операционными рисками будет способствовать укреплению институционального потенциала НБУ, со своей стороны буду прилагать для этого максимум усилий", - цитирует Демиденко пресс-служба НБУ.

Отмечается, что Демиденко с сентября 2020 года исполнял обязанности начальника управления финансовыми и операционными рисками Нацбанка.

Управление финансовыми и операционными рисками входит в блок "пруденциальный надзор и общие вопросы", который подчиняется главе НБУ Кириллу Шевченко.

Пресс-служба сообщает, что в сферу компетенции Демиденко будет входить: организация системы управления рисками в НБУ, разработка и совершенствование политики, методов и процедур управления рисками НБУ; обеспечение управления финансовыми и операционными рисками; организация системы внутреннего контроля НБУ и мониторинг ее эффективности; организация и координация внедрения системы непрерывности деятельности НБУ.

Кадровые перестановки в Нацбанке

3 июля 2020 года Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского уволить Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

Исполнять обязанности главы Национального банка Украины (НБУ) до назначения нового руководителя должна была первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

16 июля 2020 года Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

22 июля Совет НБУ назначил заместителем главы Нацбанка экс-замминистра финансов Юрия Гелетия.

Совет НБУ 7 августа назначил заместителем главы НБУ Алексея Шабана.

4 сентября Совет Нацбанка Украины назначил заместителем главы НБУ Ярослава Матузку.

21 октября 2020 года Правление Национального банка лишило первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову полномочий по регулированию банковской сферы.

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Автор: Богдан Слуцкий