Президентом Украины Владимиром Зеленским было принято решение об открытии новой программы в рамках "Большой стройки".
Новая программа получила название "Большая реставрация". На реализацию данной выделили 2 млрд грн. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".
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"Президентом было принято решение об открытии новой программы в рамках "Большой стройки", которая называется "Большая реставрация".
Это программа восстановления и реставрации объектов культурного наследия - театров, замков, музеев, крепостей и так далее. На программу "Большая реставрация" выделена рекордная сумма в истории Украины - 2 миллиарда грн", - отметил Тимошенко.
По его словам, главной целью "Большой реставрации" является сохранение культурного наследия.
"Мы не восстанавливаем такие объекты, чтобы они стояли пустые - мы строим к ним дороги, заводим туда новый менеджмент, чтобы люди приезжали, смотрели и узнавали больше о собственной стране. Это важно в сегодняшней реальности, когда люди из-за пандемии не смогут много выезжать за границу", - сказал Тимошенко.
По его словам, на некоторых объектах работы уже начались и их темпы будут расти.
«Большая реставрация»
Украина в рамках проекта «Большая реставрация» в следующие три года восстановит около 150 объектов исторического и культурного наследия.
«Большая стройка»
- С марта 2020 года в Украине продолжается национальный проект «Большая стройка», в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.
- «Укравтодор» планирует отремонтировать около 6,8 тыс. км автодорог в 2021 году, что более чем на 2 тыс. км больше, чем было запланировано на 2020 год.
- 4 февраля 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, которым упрощается порядок получения права на выполнение дорожно-строительных работ.
- 17 февраля 2021 года Кабинет министров утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2021 год.
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