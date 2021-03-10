По словам Кирилла Тимошенко, главной целью "Большой реставрации" является сохранение культурного наследия.

Президентом Украины Владимиром Зеленским было принято решение об открытии новой программы в рамках "Большой стройки".

Новая программа получила название "Большая реставрация". На реализацию данной выделили 2 млрд грн. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

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"Президентом было принято решение об открытии новой программы в рамках "Большой стройки", которая называется "Большая реставрация".

Это программа восстановления и реставрации объектов культурного наследия - театров, замков, музеев, крепостей и так далее. На программу "Большая реставрация" выделена рекордная сумма в истории Украины - 2 миллиарда грн", - отметил Тимошенко.

По его словам, главной целью "Большой реставрации" является сохранение культурного наследия.

"Мы не восстанавливаем такие объекты, чтобы они стояли пустые - мы строим к ним дороги, заводим туда новый менеджмент, чтобы люди приезжали, смотрели и узнавали больше о собственной стране. Это важно в сегодняшней реальности, когда люди из-за пандемии не смогут много выезжать за границу", - сказал Тимошенко.

По его словам, на некоторых объектах работы уже начались и их темпы будут расти.

«Большая реставрация»

Украина в рамках проекта «Большая реставрация» в следующие три года восстановит около 150 объектов исторического и культурного наследия.

«Большая стройка»

С марта 2020 года в Украине продолжается национальный проект «Большая стройка», в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

«Укравтодор» планирует отремонтировать около 6,8 тыс. км автодорог в 2021 году, что более чем на 2 тыс. км больше, чем было запланировано на 2020 год.

4 февраля 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, которым упрощается порядок получения права на выполнение дорожно-строительных работ.

17 февраля 2021 года Кабинет министров утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2021 год.

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Автор: Богдан Слуцкий