Празднование будут финансировать из государственного и местных бюджетов.

На празднование 30-й годовщины Независимости Украины правительство планирует потратить 5,423 миллиарда гривень.

Об этом говорится в заключения Министерства финансов к проекту распоряжения Кабинета Министров Украины "Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины Независимости Украины".

"Согласно финансово-экономических расчетов к проекту акта его реализация потребует средств из государственного и местных бюджетов в объеме 5423,2 млн грн, в том числе дополнительная потребность составит 840,5 млн гривен", - говорится в документе.

Также отмечается, что согласно информации от центральных и местных органов исполнительной власти относительно финансирования подготовки и празднованию 30-й годовщины Независимости Украины, дополнительная потребность бюджетных средств, необходимая для реализации отдельных мероприятий в рамках празднования, составляет 1,6 млрд грн.

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Согласно документу, празднование будут финансировать из государственного и местных бюджетов, а также за счет других источников финансирования, не запрещенных законодательством.

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Автор: Александр Топчий