В Украине - самый низкий в Европе уровень государственного стимулирования потребительского спроса.

Низкий уровень государственной поддержки потребительского спроса в Украине является одной из причин ее отставания в экономическом развитии от других стран мира, которые применяют значительно более высокие фискальные стимулы в этой сфере, считает академик НАН Украины Богдан Данилишин.

Об этом сообщают Українські новини

В Украине - самый низкий в Европе уровень государственного стимулирования потребительского спроса. И это является одной из причин ее отставания в экономическом развитии от других стран мира, считает академик НАН Украины Богдан Данилишин. Об этом он пишет в статье «К вопросу об уровне государственного стимулирования потребительского спроса». По мнению академика, именно низкий уровень государственной поддержки потребительского спроса в Украине по сравнению с другими странами является одной из причин ее отставания в экономическом развитии.

«Два основных канала государственной поддержки потребительского спроса - это выплата заработных плат наемным работникам в бюджетной сфере и выплата социальных трансфертов (пенсий и пособий). Украина существенно отстает от большинства стран ЕС по уровню государственной поддержки потребительского спроса. В Украине за счет государственных средств финансируется около 30% потребительских расходов населения, тогда как в странах ЕС - около 50%», - пишет Данилишин.

Так в 2020 г. в Украине государственные выплаты населению составили лишь 33% от их потребительских расходов (в 2019 - 31% - исторический минимум), тогда как в среднем по странам ЕС-27 - этот показатель составил 53% (например, в Дании - 67%, во Франции - 62%, и т.д.). «Низкая государственная поддержка потребительского спроса в Украине является одной из причин ее отставания в экономическом развитии от других стран мира, которые применяют значительно более высокие фискальные стимулы в этой сфере, - считает академик. - Фискальная поддержка процессов частного потребления в Украине не соответствует параметрам здоровой рыночной экономики - разница со странами ЕС составляет около 15% объемов частного потребления в год в среднем за последние 5 лет. Во время текущего ковид-кризиса указанная разница увеличилась до 20% объемов потребления населения. Такая ситуация приводит к генерации существенных рестрикционных эффектов для экономики, провоцируют ее на хроническое отставание от мировых лидеров».

Богдан Данилишин - доктор экономических наук, профессор, академик НАН Украины, бывший министр экономики Украины во втором правительстве Юлии Тимошенко, бывший президент Европейского Института экономических и политических исследований развития стран Центральной и Восточной Европы и Украины (Прага). Академик Данилишин является действующим главой Совета Национального банка Украины.

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Автор: Иван Бойко