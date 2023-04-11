В странах с развитой экономикой, как ожидается, замедление роста будет особенно значительным.

Международный валютный фонд дал обновленный прогноз по мировому экономическому росту. Он хуже, чем предыдущий.

В отчете МВФ прогнозирует, что экономический рост снизится с 3,4 процента в 2022 году до 2,8 процента в 2023 году, после чего установится на уровне 3,0 процента в 2024 году. В предыдущем отчете говорилось о 2,9% и 3,1% в 2023 и 2024 годах соответственно.

Ожидается, что в странах с развитой экономикой замедление роста будет особенно значительным (с 2,7 процента в 2022 году до 1,3 процента в 2023 году).

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"При вероятном альтернативном сценарии с последующим стрессом в финансовом секторе темпы роста мировой экономики снизятся примерно до 2,5 процента в 2023 году, тогда как в странах с развитой экономикой темпы упадут ниже 1 процента", – говорится в отчете.

Прогнозируемый показатель глобального роста в 2,5% в 2023 году – самый слабый показатель со времен спада 2001 года (за исключением двух эпизодов – финансового кризиса 2009 года и пандемии Covid-19), отмечают в МВФ.

Прогнозы МВФ для мировой экономики

В конце осени в МВФ предупреждали о новом спаде в мировой экономике в рекордно короткий срок и прогнозировали тяжелый и затяжной кризис.

В январе МВФ сообщал, что у 2023 году экономика замедлится, но в следующем году возобновится, впрочем рост останется слабым. В Фонде подчеркивали, что одной из угроз для глобальной стабильности остается война в Украине.

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