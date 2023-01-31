В МВФ заявили, что эскалация войны в Украине остается серьезной угрозой глобальной стабильности.

В 2023 году мировая экономика замедлится, а в следующем году восстановится. По историческим меркам рост останется слабым, поскольку борьба с инфляцией и война России против Украины сдерживают активность.

Об этом говорится в прогнозе МВФ. Согласно обнародованным материалам, перспективы менее мрачны, чем в октябрьском прогнозе МВФ, однако эскалация войны в Украине остается серьезной угрозой глобальной стабильности, которая может дестабилизировать энергетические или продовольственные рынки и еще больше раздробить мировую экономику.

"Мы немного повысили наши прогнозы роста на 2022 и 2023 годы. Мировой рост замедлится с 3,4 процента в 2022 году до 2,9 процента в 2023 году, а затем восстановится до 3,1 процента в 2024 году. В странах с развитой экономикой замедление будет более выраженным: с 2,7 процента в прошлом году до 1,2 процента и 1,4 процента в этом и следующем годах. Девять из десяти стран снизят темпы развития", - говорится в прогнозе.

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Согласно прогнозу, рост в США замедлится до 1,4 процента в 2023 году, поскольку повышение процентной ставки Федеральной резервной системы оказывает влияние на экономику.

Инфляция может оставаться неизменно высокой на фоне продолжающейся напряженности на рынке труда и растущего давления на заработную плату, что потребует ужесточения денежно-кредитной политики и, как следствие, более резкого замедления экономической активности.

Война в Украине и помощь от МВФ:

После начала полномасштабного вторжения РФ МВФ предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны.

В начале октября 2022 года Исполнительный совет Международного валютного фонда поддержал выделение Украине около 1,3 млрд долларов. А уже 13 октября эти средства в рамках экстренного финансирования от МВФ поступили в Украину.

В ноябре 2022 года Украина и МВФ достигли договоренности о мониторинговой программе с привлечением совета директоров фонда.

19 декабря Совет исполнительных директоров МВФ обсудил принятую руководством МВФ мониторинговую программу с привлечением совета Фонда (Program Monitoring with Board Involvement, PMB) для Украины. На следующий день МВФ одобрил новую четырехмесячную программу для Украины.

27 января 2023 года стало известно о том, что МВФ изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в сумме 16 миллиардов долларов.

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