МТБ БАНК приступает к выпуску платёжных карт международной системы UnionPay International. Эти карты позволят осуществлять платежные операции в Китае, Украине и в других 177 странах и регионах. Также клиенты могут пользоваться эксклюзивными предложениями и скидками UnionPay.

Международная платежная система UnionPay International (UPI) выпустила уже более 9 миллиардов карт на мировом рынке и успешно конкурирует с другими международными игроками. «МТБ БАНК предоставит держателям карт UnionPay качественные финансовые услуги мирового уровня. – сказал Председатель Правления МТБ БАНКа Юрий Кралов. – Что повысит степень интеграции МТБ БАНКа в мировую финансовую систему и поможет украинским торговым предприятиям и малому бизнесу значительно расширить свои возможности»,

Юрий Кралов отметил, что эмиссия карт UnionPay – это только первый этап сотрудничества. «В планах дальнейшего взаимодействия с UnionPay - разработка и внедрение совместных инновационных платежных продуктов. Это не только повысит уровень банковского сервиса для клиентов нашего банка, но и будет способствовать модернизации платежной индустрии на уровне государства», – говорит Юрий Кралов.

“Уже можно с уверенностью сказать, что МТБ БАНК стал одним из первых эмитентов карт UnionPay в Украине. Это большой успех, который достоин отдельного внимания. Уверен, что это только начало нашего большого и успешного пути по построению долгосрочного сотрудничества”, – сказал Глава регионального офиса UnionPay International г-н Фань Цзигуан.

Бесконтактные карты UnionPay (уровня Classic и Diamond) уже весной будущего года клиенты смогут оформить во всех городах присутствия МТБ БАНКа, а это двенадцать регионов Украины и более 50 отделений, оказывающих полный спектр банковских услуг. Такие карты облегчают доступ к торговым площадкам-партнерам крупнейшей мировой платёжной системы и тем клиентам банка, кто часто бывает в КНР, странах Юго-Восточной Азии или ведёт бизнес с китайскими партнёрами.

Справка. В июле 2020 года МТБ БАНК стал участником (в наивысшем статусе принципиального партнера) одной из крупнейших мировых платежных систем UnionPay International. Сегодня в Украине всего три банка обладают статусом участника международной платежной системы UnionPay International, среди которых - ПАО «МТБ БАНК».

МТБ БАНК еще в 2019 году создал процессинговую платформу на базе решения OpenWay, процессинговый центр банка успешно прошел тестирование и сертификацию в НПС «ПРОСТІР» (в июле 2020г. реализован межхостовой онлайн протокол ISO 8583 Native interface Tieto для НПС «ПРОСТІР») и в этом году на базе того же процессингового решения успешно пройдено тестирование и сертификацию в МПС UnionPay International. 16 декабря 2020 года банк получил Go live по МПС UnionPay International.

UnionPay International — это дочерняя компания национальной платежной системы Китая China UnionPay. Платежная система China UnionPay (CUP) – единственная национальная платежная система Китая, одна из самых крупных платежных систем в мире.

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Автор: УНИАН