США отреагировали на отправку российских бомбардировщиков в Венесуэлу

В Каракас прибыло около 100 российских пилотов и другого персонала, два сверхзвуковых бомбардировщика Ту-160 и еще два других самолета.

Правительства РФ и Венесуэлы занимаются "разбазариванием государственных средств", пока их народы страдают.

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Так госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter прокомментировал информацию о прибытии в Венесуэлу российских бомбардировщиков.

"Россия отправила бомбардировщики через полмира в Венесуэлу. Народам России и Венесуэлы стоит видеть это так, как оно есть: два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу и независимость пока их люди страдают", - написал Помпео.

В Пентагоне также заявили, что правительство Венесуэлы должно сосредоточиться на предоставлении гуманитарной помощи своему народу, а не на российских военных самолетах.

Как сообщалось, в Каракас прибыло около 100 российских пилотов и другого персонала, два сверхзвуковых бомбардировщика Ту-160 и еще два других самолета.