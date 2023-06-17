Эксперт отметил, что не видит "серьезных раздражителей" для курса.

Курс доллара в Украине до сентября должен быть стабильным.

Такой прогноз сделал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин, отметив, что в конце лета курс будет примерно тот же, что есть сейчас, передает УНН.

"Лето - это период дефляции, активных поставок на внутренний рынок продовольствия из открытого грунта. Кроме этого, благодаря нашим партнерам, валютные резервы Украины на сегодня достигли 39 миллиардов долларов - это беспрецедентная цифра за последние 11 лет, поэтому я, откровенно говоря, не вижу сегодня никаких каких-то серьезных раздражителей для того, чтобы что-то менялось", - сказал эксперт.

Среди факторов, которые могут повлиять на курс доллара, Пендзин назвал контрнаступление ВСУ.

"Мы должны понимать, что в действительности курс национальной денежной единицы - это уравнение со многими неизвестными, но, если все будет сохраняться примерно в тех соотношениях, которые есть сейчас, мы будем иметь точно до сентября месяца (стабильный курс доллара), а дальше посмотрим", - добавил он.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 16 июня

Напомним, в банковских обменниках Киева наличный курс гривни к доллару 16 июня укрепился на 10 копеек - до 37,30 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослаб на 15 копеек и составляет 40,80 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" 16 июня остался на уровне предыдущего дня - 37,25 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.