Люди, оформившие инвалидность, могут рассчитывать на материальную поддержку.

Согласно бюджету, который Верховная Рада приняла 9 ноября, в будущем году возрастет минимальная пенсия по инвалидности в Украине, а люди, признанные нетрудоспособными, получают соцвыплаты. УНИАН разобрался, какой будет сумма финансовой помощи.

Пенсия по инвалидности в 2024 году - варианты

Известно, что по сравнению с 2023 годом (сейчас пенсия равна 2093 грн), с 1 января 2024 года инвалиды смогут жить "на широкую ногу", ведь их пенсия возрастет на 268 грн. Таким образом получится, что с будущего года люди с ограниченными возможностями будут получать соцвыплаты в размере 2361 грн.

Однако, это максимальный размер пенсии, и сумма может быть меньше - она зависит от группы инвалидности:

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пенсия по инвалидности 1 группа (2024) - Украина дает 2361 грн;

пенсия по инвалидности 2 группа (2024) - Украина дает 1888,8 грн;

пенсия по инвалидности 3 группа (2024) - Украина дает 1416,6 грн.

Эти суммы относятся к людям-инвалидам с рождения, а детям с инвалидностью, не достигшим 18 лет, будет начислена помощь в размере 1652,7 грн.

Пенсия по инвалидности - уход за нетрудоспособным

Также государство обеспечит финансовой поддержкой людей, которые ухаживают за инвалидами с детства. Самая большая цифра для тех, у кого I группа:

инвалидность с детства I группы подгруппа А - 4722 грн;

инвалидность с детства I группы подгруппа Б - 2361 грн.

Если человек не попадает под два пункта, описанных выше, но ему нужен постоянный уход, то пенсия по инвалидности 3 группа (2024) будет равна 1770,75 грн. То же самое касается людей со 2 группой.

Также пенсия по инвалидности будет у детей с ограниченными возможностями - ее сумма тоже зависит от группы:

ребенок до 6 лет, инвалидность подгруппы А - 5163 грн;

другой ребенок до 6 лет - 1281,5 грн;

ребенок 6-18 лет, инвалидность подгруппы А - 6392 грн;

другой ребенок 6-18 лет - 1598 грн.

Получить соцвыплаты можно без подачи заявления в органы социальной помощи - перерасчет производится автоматически после повышения прожиточного минимума в стране.

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