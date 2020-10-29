Государство, в лице правительства, взяло на себя гарантии возврата средств ввиду невозможности завода вернуть кредит.

Министерство финансов 28 октября осуществило очередные платежи в рамках выполнения гарантийных обязательств по кредиту ЧАО "Завод Кузница на Рыбальском", общая сумма выплаченных средств составляет 285 миллионов гривень.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

"Как свидетельствуют данные единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua, из государственного бюджета кредитору завода - "Укрэксимбанку" - было перечислено 40,6 миллиона гривень основной суммы долга и 3,9 миллиона гривень - процентов по кредиту", - говорится в сообщении.

Хронология событий

29 декабря 2017 года ЧАО "Завод Кузница на Рыбальском" для повышения обороноспособности и безопасности государства Украина получил в государственном "Укрэксимбанке" кредит на сумму 528,9 миллиона гривень. Государство, в лице правительства, взяло на себя гарантии возврата средств в случае невозможности завода вернуть кредит.

За счет средств налогоплательщиков с начала 2020 года Министерством финансов погашено 251,3 миллиона гривень основной суммы долга "Кузницы на Рыбальскком", 33,2 миллиона гривень в виде процентов по кредиту и 500 тысяч гривень - пени. Таким образом общая сумма выплаченных средств составляет 285 миллионов гривень.

До ноября 2018 года 73,9% акций ЧАО "Завод Кузница на Рыбальском" принадлежало пятому президенту Петру Порошенко, а 20,1% Игорю Кононенко. Осенью 2018 года 100% акций завода приобрел совладелец группы ТАС бизнесмен Сергей Тигипко.

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Автор: УНИАН