По словам министра финансов, такие результаты будут достигнуты благодаря работе Налоговой.

Министр финансов Украины Сергей Марченко ожидает перевыполнения плановых показателей доходности государственного бюджета к концу года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе ежегодного собрания Европейской Бизнес Ассоциации.

«С точки зрения бюджета, на данный момент времени мы смогли сократить отставание по доходам, которое у нас было на 1 мая, сумма составляла 44 млрд грн. Это было фактически невыполнение плановых показателей с начала года. Сейчас мы вышли на плановые показатели и, я думаю, до конца года у нас будет перевыполнение доходов в госбюджет. Незначительное, но будет», - отметил он.

По словам министра, такие результаты будут достигнуты "благодаря работе Налоговой службы в части минимизации схем уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость".

«Это при том, что мы постоянно и вовремя компенсируем НДС. Мифы о том, что госбюджет финансируется за счет задержки компенсации НДС не соответствует действительности», - подчеркнул министр.

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Автор: Анна Бредихина