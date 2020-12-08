По словам Марченко, наличие программы МВФ означает меньшую процентную ставку и больше возможностей для заимствований со стороны частных инвесторов.

Министерство финансов хотело бы снизить зависимость от внешних кредитных ресурсов.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе онлайн-конференции.

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«Нам бы хотелось иметь более долгосрочные инструменты для инвестирования, чтобы быть менее зависимыми от внешних кредитов. Потому что сейчас мы, как Минфин, очень зависимы от внешних кредитных ресурсов. Это в первую очередь кредитные ресурсы МВФ, далее - макрофинансовая кредитная поддержка, далее идет Всемирный банк», - сказал Марченко.

Министр отметил, что все другие частные институциональные инвесторы смотрят, есть ли у нас программа МВФ. По словам Марченко, наличие программы означает меньшую процентную ставку и больше возможностей для заимствований.

«Конечно, в ситуации, когда мы должны внедрять изменения в антикоррупционное законодательство, и это зависит уже не от Минфина, а от парламента и других органов и институций, нам не хотелось бы таким образом быть зависимыми от внешних источников заимствований. Но имеем то, что имеем, и в этой ситуации мы вынуждены рассматривать разные варианты и комбинации», - сказал глава Минфина.

Как отметил Марченко, в части долгов и заимствований существуют ограничения в возможностях, в первую очередь, из-за большой зарегулированности рынка. Министр подчеркнул, что спрос на внутренние облигации незначительный при том, что процентные ставки достаточно высокие.

«К примеру, по трехмесячным облигациям при учетной ставке 6% и инфляции 2,4% мы одалживаем под 10%. Мы считаем это несправедливым с одной стороны, но, понимая, что это рынок, мы готовы принимать ситуацию на рынке», - сказал Марченко.

Он добавил, что Минфин хотел бы быть активным участником вторичного рынка заимствований.

«Нам бы хотелось, чтобы внутренний рынок заимствований был более развитым, мы говорим о создании вторичного рынка… Есть пожелание, чтобы вторичный рынок был активным, и мы могли привлекать инвесторов из других стран, а вкладчики могли бы вкладывать в наши облигации. При этом Минфин с целью компенсации рисков хотел бы быть активным участником на этом рынке», - отметил Марченко.

Хронология событий

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества Украины и Фонда в размере 2,1 млрд долларов.

18 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, в котором заявил, что Украина выполнила все "структурные маяки", предусмотренные для пересмотра программы Международного валютного фонда.

24 ноября 2020 года советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил о том, что транша МВФ в 2020 году не будет.

27 ноября 2020 года министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что Международный валютный фонд не рассматривает выделение Украине чрезвычайного финансирования.

3 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина выполнила четыре из десяти структурных маяков новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

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Автор: Екатерина Жирий