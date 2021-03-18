По словам Петрашко, Украина должна развиваться намного быстрее и лучше, чем соседние страны.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сохраняет прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на 4,6%.

Об этом сообщил глава министерства Игорь Петрашко во время форума "Украина 30".

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«Наше задание - обеспечить стабильное развитие экономики. Мы все понимаем, что рост 4,6% - это только старт. Мы должны развиваться намного быстрее и лучше, чем соседние страны», - сказал Петрашко.

Что этому предшествовало

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства также прогнозировало рост валового внутреннего продукта Украины в 4,6% в 2021 году.

По прогнозам Офиса президента, ВВП Украины в 20121 году вырастет на 5,1%.

Агентство S&P прогнозирует рост ВВП Украины на 4% в 2021 году.

По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, ВВП Украины в 2021 году вырастет на 4,1%.

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Автор: Богдан Слуцкий