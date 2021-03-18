В Минэкономики озвучили прогноз роста ВВП Украины / фото УНИАН Владимир Гонтар
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сохраняет прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на 4,6%.
Об этом сообщил глава министерства Игорь Петрашко во время форума "Украина 30".
Читайте такжеЭксперты назвали условие удвоения реального ВВП Украины к 2030 году
«Наше задание - обеспечить стабильное развитие экономики. Мы все понимаем, что рост 4,6% - это только старт. Мы должны развиваться намного быстрее и лучше, чем соседние страны», - сказал Петрашко.
Что этому предшествовало
- Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства также прогнозировало рост валового внутреннего продукта Украины в 4,6% в 2021 году.
- По прогнозам Офиса президента, ВВП Украины в 20121 году вырастет на 5,1%.
- Агентство S&P прогнозирует рост ВВП Украины на 4% в 2021 году.
- По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, ВВП Украины в 2021 году вырастет на 4,1%.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram