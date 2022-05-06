Уменьшение произошло в основном из-за продажи регулятором валюты на межбанковском рынке.

По состоянию на 1 мая 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 26,94 млрд долларов, что на 4% меньше показателя на начало апреля.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка.

"По итогам апреля международные резервы сократились на 4% ввиду продажи валюты Национальным банком, что частично компенсировано валютными поступлениями в пользу правительства", - говорится в сообщении.

В целом, как сообщает регулятор, в течение апреля динамику международных резервов определяли: операции Национального банка на межбанковском валютном рынке, операции по управлению государственным долгом, а также переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка, международные резервы Украины в марте выросли на 2% и по состоянию на 1 апреля 2022 года составили 28,1 млрд долл. США.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ежемесячно Украина требует до 7 млрд долларов на покрытие дефицита государственного бюджета. На восстановление всего, что разрушила российская армия в Украине, нужно 600 млрд долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: