В целом Украина в этом году ожидает получить 42 миллиарда долларов финансовой помощи.

С начала года международные доноры согласились профинансировать около 4 млрд долларов потребностей Украины по быстрому восстановлению, что составляет лишь треть от необходимой суммы.

"Из всех финансовых обязательств партнеров на восстановление Украины только 3,87 млрд долларов США отвечают потребностям быстрого восстановления, которое оценивается в 14,1 млрд долларов США", - сообщили в Министерстве финансов.

Отмечается, что есть определенное несоответствие между проектами, в которые хотят инвестировать партнеры и нашими потребностями. Именно поэтому сейчас украинская сторона и международные доноры проводят согласование перечня неотложных проектов восстановления и имеющихся ресурсов.

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"В то же время быстрое восстановление - ключевой приоритет, поскольку способствует созданию безопасных условий жизни для украинцев, а также экономическому восстановлению страны", - говорится в сообщении.

Финансовая помощь Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина в этом году ожидает получить 42 миллиарда долларов финансовой помощи, включая 4,6 миллиарда долларов от Международного валютного фонда.

При этом государственный долг Украины в течение 2022 года вырос на 13 млрд долларов - до 111 млрд долларов.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, значительная финансовая международная поддержка в объеме 38,5 млрд долларов в течение 2022 года позволила незначительно увеличивать государственный долг. По состоянию на начало года госдолг составляет 111 млрд долларов, он увеличился по сравнению с позапрошлым годом на 13 млрд долларов.

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