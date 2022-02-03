Одним из крупнейших украинских налогоплательщиков по итогам 2021 года стала группа "Метинвест", перечислившая в бюджеты всех уровней 52,7 млрд грн.

Металлургические предприятия стали одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине по итогам 2021 года. Также значительные отчисления в государственный бюджет совершили предприятия энергетической, аграрной и IT-отраслей.

Подобная тенденция сохранилась и в январе 2021 года, когда предприятия указанных сфер совокупно обеспечили более 60% налоговых поступлений, сообщается в сюжете "24 канала".

Благодаря этому бюджет в январе 2021 года удалось перевыполнить на 7 млрд грн.

"Металлургия, агрокомплекс, ИТ-сфера. Условно говоря, можно говорить и о банковском капитале. Сейчас мы говорим о локомотивах, флагманах, которые сегодня выводят экономику Украины из кризиса. Серьезный успех показали украинские аграрии, небывалый урожай был в прошлом году. И еще основной момент, те, кто фактически наполняют сегодня бюджет – это, все-таки, металлурги и представители горной сферы, владельцы горнорудных предприятий", - отмечает экономический эксперт Константин Бондаренко.

Так, одним из крупнейших украинских налогоплательщиков по итогам 2021 года стала группа компаний "Метинвест", которая с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий перечислила в бюджеты всех уровней 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.

"Сегодня украинский металл покупается. Несмотря на то, что депутаты Верховной Рады в прошлом году попытались обложить драконовскими налогами и установить драконовские тарифы для металлургов, все равно вопреки этому металлурги продолжают показывать позитив и, соответственно, наполнять бюджет", - добавил Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, прошлый год стал рекордным по сумме выплаченных налогов за всю историю существования "Метинвеста". Этому поспособствовали благоприятная рыночная ситуация и повышение операционной эффективности компании.

Несмотря на это, 1 февраля правоохранители начали проводить обыски на горно-обогатительных предприятиях группы в Кривом Роге из-за якобы имеющих место налоговых нарушений. При этом, как отмечают в "Метинвесте", налоговые органы не подтверждают наличие какого-либо налогового долга у группы и, более того, официально предоставили информацию о его отсутствии.