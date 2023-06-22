Игорь Терехов отметил, что пострадали не только жилые дома, но и объекты инфраструктуры.

Харькову необходимо 9,5 миллиарда евро. Деньги нужны для восстановления домов, объектов инфраструктуры и коммунальных заведений, которые разрушили россияне.

"Чтобы отстроить наш город, чтобы отстроить инфраструктуру города, жилые дома, больницы, детские сады, школы, нам нужно 9,5 миллиарда евро. Это очень мощный вызов, с которым не в состоянии справиться своими силами ни один город Украины", - заявил мэр Харькова Игорь Терехов в рамках Ukraine Recovery Conference в Лондоне.

При этом он указал, что 150 тысяч жителей города остались без жилья. Кроме того, городской глава указал, что разрушены половина школ и детских садов, а также повреждены 56 больниц.

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По его словам, в 2022 году за счет бюджета Харькова отстроили 200 жилых домов, а сейчас в работе еще 50 домов.

"Без поддержки наших международных партнеров, без поддержки международных финансовых институций это делать крайне сложно", - подытожил Терехов.

Ситуация в Харькове - что известно

Российске оккупанты нещадно бомбили Харьков, уничтожая жилые дома и убивая местных жителей.

21 апреля 2022 года городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе разрушено 1 929 жилых домов. С тех пор областной центр неоднократно подвергался российским атакам, больше всего пострадал район Салтовка.

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