Цимбалюк подчеркнул необходимость создать условия для трудоустройства людей с инвалидностью.

Кабинет министров Украины хочет отменить выплаты людям со 2-й и 3-й группами инвалидности, зато ввести для 1-й группы большую сумму выплаты.

Об этом в интервью "Украинским новостям" рассказал Михаил Цимбалюк, народный депутат от "Батькивщины", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

"Правительство пока говорит такие вещи, которые не обсуждаются даже с депутатами, под которые нужно принимать законы. Разные разговоры ходят, пока я серьезности реформы социальной защиты не вижу. Я не воспринимаю реформу как такую, чтобы просто у кого-то забрать деньги. Это неправильный подход", - сказал он относительно будущей реформы соцполитики.

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По убеждению Цимбалюка, власть должна быть готова к увеличению количества ветеранов и лиц с инвалидностью, которым нужно не только оказать социальную помощь, но и создать условия для трудоустройства.

"Я понимаю, что лицо с инвалидностью второй группы получает примерно 2 тысяч гривен. За эти средства невозможно выжить. Когда говорят, что лицо с инвалидности первой группы будет получать 20 000, окей, а вторая, третья - ничего, то это неприемлемо. Хотя бы оставьте этот минимум, потому что действительно негде брать деньги. Создайте условия, чтобы человек мог трудоустроиться", - отметил парламентарий.

Позже в своем Telegram-канале Цимбалюк сообщил, что в Украине не отменят выплаты для лиц с инвалидностью 2 и 3 групп.

"Рабочая группа по Законопроекту о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о формировании комплексной и справедливой социальной поддержки (выплат и услуг) для лиц, у которых ограничена трудоспособность, в том числе лиц с инвалидностью работает и есть четкая договоренность с представителями Правительства, общественного сектора и народных депутатов, что никакого снижения или отмены социальных выплат людям с инвалидностью не будет. Это принципиальная позиция и, в частности, касается и людей с инвалидностью 2 и 3 группы", - говорится в сообщении.

Пот его словам, идет работа над увеличением этих выплат, но не за счет сокращения других выплат.

Социальные выплаты в Украине - последние новости

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство усовершенствовало социальную программу "Теплая зима" - выплаты на каждого ребенка из малообеспеченных семей и из семей внутренне перемещенных лиц.

Семьи, которые в прошлом году по техническим причинам не были включены в перечень получателей, теперь получат помощь.

По словам Шмыгаля, в декабре 2024 года почти 600 тысяч украинцев получили средства по этой программе. На каждого ребенка было выплачено по 6 500 гривен.

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