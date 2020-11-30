Кабинет министров оценил расходы на выплату одноразовой помощи в размере 8 тысяч гривень украинцам, которые не смогут работать в случае введения локдауна, в 15 миллиардов гривень.
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Об этом представители Кабмина сообщили во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, сообщает пресс-служба комитета.
"Представители Кабинета Министров Украины сообщили, что помощь может касаться до 2 миллионов граждан, что предусматривает расходы в сумме около 15 миллиардов гривень. Средства предусмотрены в Фонде борьбы с Covid-19", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что комитет рекомендовал Верховной Раде принять соответствующий президентский законопроект о помощи украинцам на период локдауна.
"Материальную помощь в размере 8 тысяч гривень получит наемный работник тех субъектов хозяйствования, деятельность которых в соответствии с решением правительства будет ограничена из-за введения карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни. Субъекты хозяйствования, которые остановятся из-за усиления карантина, также получат единовременные компенсации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одноразовую помощь получат официально трудоустроенные граждане, за которых работодатели заплатили единый социальный взнос в третьем квартале 2020 года.
Выплаты будут осуществляться с помощью государственного онлайн-сервиса "Дія" по заявкам граждан.
Что этому предшествовало
- 26 ноября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19.
- В проекте закона указана сумма помощи в 8 тысяч гривень для ФОПов и каждого наемного работника. Предприятиям, чья деятельность запрещается на время карантина, будет компенсироваться уплата ЕСВ.
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