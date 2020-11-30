Кроме этого, 53% предприятий сообщили о том, что им стало сложнее вести внешнеэкономическую деятельность в 2020 году.

Около 82% украинских малых, средних и крупных предприятий сообщили об усложнении ведении своего дела в 2020 году по сравнению с 2019 годом, и только 10% отметили, что вести бизнес стало легче.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса 790 предприятий, проведенного с 13 октября по 1 ноября 2020 года платформой SheExports.

Также 57% опрошенных сообщили, что не удовлетворены состоянием дел в своем бизнесе, в то время как 35% отметили, что довольны тем, как развивается их бизнес.

Кроме этого, 53% предприятий сообщили о том, что им стало сложнее вести внешнеэкономическую деятельность в 2020 году, и только 21% отметили, что такую деятельность стало вести проще.

Согласно результатам опроса, 42% представителей украинского бизнеса отметили проблемы с заказами или падение спроса на внутреннем рынке как главную проблему, с которой столкнулся бизнес внутри страны во время пандемии.

Крупнейшими трудностями экспорта назвали

Ограничение возможности зарубежных поездок (10%);

Отсрочка предварительных договоренностей по поставке товаров/услуг (10%);

Падение спроса на внешних рынках (10%);

Ограничение возможности приезда иностранцев в Украину (9%).

Кроме этого, около 32% бизнеса отметили карантинные ограничения относительно ведения бизнеса как одну из главных проблем, 31% - нехватку финансов и 31% - ограничение движения общественного транспорта.

Около 28% опрошенных назвали оплату труда сотрудников и уплату единого социального взноса (ЕСВ) как одну из главных проблемных статей расходов, 22% - оплату аренды, 16% - поддержку операционной деятельности и закрытие старых контрактов.

Исследование реализовала платформа SheExports в партнерстве с исследовательской компанией Gradus Research и аналитическим центром AdvanterGroup по заказу Export Promotion Office/Офис по продвижению экспорта.

Подавляющее большинство опрошенных (68%) - представители малого и микро-бизнеса Украины, треть респондентов - экспортеры.

Что этому предшествовало

Ранее в ноябре президент Владимир Зеленский отметил, что правительство должно сделать все, чтобы карантин выходного дня в Украине не стал критическим для малого и среднего бизнеса.

26 ноября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19.

Документ предусматривает выплату единовременной материальной помощи бизнесу и работникам, чья сфера деятельности подпадает под запрет при усилении карантина.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Кузнецов сообщила, что пакет помощи предпринимателям в случае введения в Украине локдауна будет профинансирован из фонда борьбы с COVID-19. По ее словам, президент внес в парламент пакет законопроектов, который касается поддержки бизнеса в случае, если будет введен локдаун.

Объем этой поддержки до конца года, который планируется предоставить и ФОПам (ФЛП), и работникам ФОПов, и непосредственно самим предприятиям, составляет от 12 до 15 миллиардов гривень.

Кузнецова отметила, что в проектах законов, инициированных президентом, четко указаны суммы помощи, в том числе 8 тысяч гривень для ФОПа и каждого наемного работника. Предприятиям, чья деятельность запрещается на время карантина, будет компенсироваться уплата ЕСВ.

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Автор: УНИАН