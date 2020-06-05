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Фонд гарантирования ликвидировал один из банков Лагуна

14:45, 05 июня 2020
Финансы
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Фонд завершил ликвидацию "Кредитпромбанка" / фото УНИАН

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Как сообщается на сайте фонда, 2 июня государственный регистратор внес в госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций запись о ликвидации банка.

В связи с этим Фонд гарантирования завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам.

Согласно сообщению, в рамках выплаты гарантированного возмещения фонд выплатил вкладчикам банка "Кредитпромбанка" 4,9 миллиона гривень.

Справка УНИАН. "Кредитпромбанк" (г. Киев) работал на рынке Украины с 1997 года. Его ключевым владельцем был собственник "Дельта Банка" Николай Лагун. Процедура ликвидации "Кредитпромбанка" началась в июне 2015 года и неоднократно продлевалась.

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