Фонд гарантирования ликвидировал один из банков Лагуна
Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию "Кредитпромбанка".
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Как сообщается на сайте фонда, 2 июня государственный регистратор внес в госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций запись о ликвидации банка.
В связи с этим Фонд гарантирования завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам.
Согласно сообщению, в рамках выплаты гарантированного возмещения фонд выплатил вкладчикам банка "Кредитпромбанка" 4,9 миллиона гривень.
Справка УНИАН. "Кредитпромбанк" (г. Киев) работал на рынке Украины с 1997 года. Его ключевым владельцем был собственник "Дельта Банка" Николай Лагун. Процедура ликвидации "Кредитпромбанка" началась в июне 2015 года и неоднократно продлевалась.
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