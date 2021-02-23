Средний размер льготы в январе 2021 года составил 1,1 тыс. грн.

Льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг пользуются 1,8 млн украинцев, а размер льгот составляет от 25% до 100% стоимости.

Как сообщила пресс-служба Минсоцполитики, об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в ходе форума "Украина 30".

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«Льготами на услуги ЖКХ пользуются 1,8 миллиона человек, размер скидки платы за услуги составляет от 25% до 100% в зависимости от категории льготника», - приводятся в сообщении слова Лазебной.

Министр также сообщила, что средний размер льготы в январе 2021 года составил 1,1 тыс. грн.

Субсидии в январе

В январе 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 3 млн домохозяйств, а ее средний размер составил 2,2 тыс. грн.

Общие выплаты в январе 2021 года по субсидиям увеличились на 1 миллиард гривень - до 7,5 миллиарда гривень.

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Автор: Екатерина Жирий