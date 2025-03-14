Украинский валютный рынок второй месяц подряд демонстрирует относительную стабильность.

Валютные курсы в мире реагируют на глобальные изменения из-за политики президента США Дональда Трампа. Доллар уже ощущает последствия торговой нестабильности.

Об этом рассказал председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов, говорится в статье УНИАН.

"Безусловно, валютные курсы реагируют на глобальные изменения: доллар США, в частности, уже чувствует последствия торговой нестабильности. Падение индекса американской валюты на 0,54% и снижение курса доллара до самого низкого уровня за четыре месяца свидетельствуют о том, что мировую экономику ждут непростые времена", - сказал он в комментарии УНИАН.

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По словам Мамедова, украинский валютный рынок второй месяц подряд демонстрирует относительную стабильность, несмотря на инфляционное давление. При этом колебания доллара в мире частично влияют и на украинский рынок.

"Например, с 1 января по 1 марта официальный курс доллара в Украине снизился на 1,4 процента - с 42,02 до 41,43 гривен. В то же время евро демонстрирует определенное укрепление на фоне мировых торгов в паре с долларом: его стоимость выросла на 0,5%, что является самым высоким показателем с декабря. Однако ситуация остается нестабильной, и дальнейшие тенденции могут быстро меняться, ведь пока неизвестно, введут ли США новые пошлины на некоторые товары из ЕС, а если это произойдет, то какими будут ответные действия Евросоюза", - говорит Мамедов.

Следует ли украинцам сейчас реагировать на валютные колебания и покупать или продавать определенную иностранную валюту? Сергей Мамедов считает, что в ближайшие месяц-полтора стоит быть максимально осмотрительными, чтобы не разочароваться.

"Понимаем, что доллар и евро являются достаточно прочными и весомыми валютами: даже если курс какой-то из них на некоторое время немного пошатнется, то вряд ли это приведет к ее глобальному обесцениванию. Но стоит помнить об инфляции в США и ЕС. Поэтому просто скупать валюту не обезопасит от того, что она не будет терять своей покупательной способности", - говорит банкир.

Он отмечает, что зато у граждан есть еще альтернатива для сохранения и приумножения собственных средств - гривневые вклады на срок 6-9 месяцев или на 1 год и дольше.

Курс валют - последние новости

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,55 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,45 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,25 грн/евро, а курс продажи - 45,00 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 14 марта, подешевел на 5 копеек и составляет 41,70 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,45 гривны за евро.

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