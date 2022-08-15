Гривня ослабла и относительно доллара, и относительно евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 15 августа, ослаб на 3 копейки – до 40,03 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня подешевела на 10 копеек – до 41,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,30 грн за долл., евро – 39,90 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

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