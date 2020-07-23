К концу недели гривня продолжила стремительное падение

Гривня ослабла еще на 9 копеек

Национальный банк Украины на пятницу, 24 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,87 гривни/доллар, то есть гривня продолжает падать к доллару - на этот раз на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу, 24 июля, установлен на уровне 32,23 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Курс днем ранее

Национальный банк Украины на 23 июля установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,78 гривни/доллар, то есть гривня пятый день подряд ослабла к доллару - на этот раз на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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