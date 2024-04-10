Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,22 грн, евро – 42,92 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 10 апреля, остался на прежнем уровне и составляет 39,35 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 5 копеек и составляет 42,95 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,75 грн, евро – по курсу 41,95 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня неизменен и составляет 39,22 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 18 копеек и составляет 42,92 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 2 копейки – до 39,35 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,25 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 5 копеек и составляет 42,95 грн/евро (курс продажи – 42,78 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на среду, 10 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,99 грн/долл., таким образом, гривня осталась на уровне предыдущего показателя. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 42,35 грн/евро, то есть гривня ослабла на 15 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

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