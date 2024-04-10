Продать доллар можно в среднем по курсу 38,90 грн, евро – 42,20 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 10 апреля, вырос на 5 копеек – до 39,35 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,90 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также подорожал на 5 копеек и составляет 42,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,20 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 2 копейки – до 39,35 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,25 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 5 копеек и составляет 42,95 грн/евро (курс продажи – 42,78 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 10 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,99 грн/долл., таким образом, гривня осталась на уровне сегодняшнего показателя. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 42,35 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 15 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что курс доллара в Украине в большинстве касс банков до 12 апреля будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 38,40 до 39,55 грн/долл, а в обменниках финкомпаний – в пределах от 38,50 до 39,50 грн/долл.

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