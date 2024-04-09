Курс гривни к евро установлен на уровне 42,35 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 10 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,99 грн/долл., таким образом, гривня осталась на уровне сегодняшнего показателя.

При этом относительно евро национальная валюта подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 42,35 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 15 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,97/39,01 грн/долл., евро – 42,33/42,37 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 9 апреля, остался на прежнем уровне и составляет 39,35 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не менялся и составляет 42,90 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 9 копеек – до 39,33 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,23 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 9 копеек и составляет 42,90 грн/евро (курс продажи -– 42,70 грн/евро).

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