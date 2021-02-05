Курс гривни к евро укрепился до 33,28 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 8 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,77 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,28 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 8 февраля, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2777,11 (5 февраля – 2788,85)

100 EUR – 3328,23 (5 февраля – 3345,09)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,74/27,76 грн/долл., к евро – на уровне 33,25/33,27 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 5 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,89 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий