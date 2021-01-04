Курс гривни к евро ослаб до 34,94 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 5 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,43 грн/долл., то есть гривня ослабла на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 34,94 грн/евро, то есть гривня ослабла на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,44/28,46 грн/долл., к евро – на уровне 34,99/35,01 грн/евро.

Курс валют днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 4 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,27 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего значения.

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Автор: Екатерина Жирий