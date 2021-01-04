По отношению к евро курс украинской валюты ослаб до 34,98 грн за евро.

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 4 января, ослаб на 3 копейки - до 28,53 грн/долл.

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Как передает корреспондент УНИАН, по отношению к евро украинская валюта ослабла на 8 копеек – до 34,98 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28,16 грн за доллар, евро – 34,20 грн за евро.

Официальный курс гривни на 4 января

Национальный банк Украины на понедельник, 4 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,27 грн / долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего значения.

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Автор: Екатерина Жирий