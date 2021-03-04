Гривня по официальному курсу укрепилась до 27,76 грн/долл.

Национальный банк Украины на пятницу, 5 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,76 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,41 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 5 марта, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2776,64 (4 марта – 2784,77)

100 EUR – 3340,62 (4 марта – 3355,65)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,68/27,70 грн/долл., к евро – на уровне 33,32/33,33 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 4 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,85 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий