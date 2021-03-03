Курс гривни к евро укрепился до 33,56 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 4 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,85 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,56 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 4 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2784,77 (3 марта – 2793,3)

100 EUR – 3355,65 (3 марта – 3360,06)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,81/27,83 грн/долл., к евро – на уровне 33,54/33,56 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 3 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,93 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий