Официальный курс доллара снизился до 27,93 гривни, а курс евро - до 33,60 гривни.

Национальный банк Украины на среду, 3 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,93 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,60 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2793,3 (2 марта – 2800,07)

100 EUR – 3360,06 (2 марта – 3371,7)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,94/27,96 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,62/33,64 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 2 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,00 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий