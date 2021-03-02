Национальный банк Украины на среду, 3 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,93 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,60 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Официальный курс
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2793,3 (2 марта – 2800,07)
100 EUR – 3360,06 (2 марта – 3371,7)
Курс на межбанке
На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,94/27,96 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,62/33,64 гривни/евро.
Курс днем ранее
Национальный банк Украины на вторник, 2 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,00 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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